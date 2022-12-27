Mersin'de belediyeye ait kepçeyi çalıp 3 araca çarpıp zarar veren şahıs, tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de belediyeye ait kepçeyi çalıp 3 araca çarpıp zarar veren şahıs, tutuklandı

27.12.2022 09:23

Mersin'de Erdemli Belediyesi'ne ait kepçeyi çalarak 3 araca zarar veren ve sonrasında gözaltına alınan Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa D.'nin kepçe ile araçlara zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının yakınında Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa D. tarafından çalındı. Mustafa D.'nin, kepçe ile park halindeki araçlara zarar verdiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KEPÇEYLE 3 ARACA ZARAR VERDİ

Kepçeyi çalan Mustafa D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa D.'nin 3 araca zarar verdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediyeye ait kepçeyi çalıp 3 araca çarptı! O anlar anbean kamerada

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Belediyeye ait kepçeyi çalıp 3 araca çarptı! O anlar anbean kamerada
Kaynak: DHA
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Erdemli Belediyesi, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de belediyeye ait kepçeyi çalıp 3 araca çarpıp zarar veren şahıs, tutuklandı - Son Dakika
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