Belediyeye gelen vatandaşlara çay yerine süt ikram ediliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığının Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi-2 kapsamında 81 ildeki güzel sanatlar lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla başlatılan projenin ilki, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı tarafından yürütüldü. Baktagir, projenin ikinci ayağını Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, onların sorularını yanıtlayan ve eserlerinden oluşan bir dinleti sunan Baktagir'e, kemanda Can Olgun, viyolonselde Murat Süngü, vurmalı sazlarda Bülent Elmas eşlik etti.

Baktagir, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken 5-6 ay önce Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in telefonla arayarak, kendisini 81 ildeki güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle buluşturmak istediklerini söylediğini anlattı. Baktagir, "Ben de bundan büyük mutluluk, onur duydum. O heyecanla bu projenin içini doldurmak adına neler yapabiliriz diye düşündüm. Çalışmalarımız gençlerimize bir yolla ulaşıyordu, biz de belirli aralıklarda onlarla buluşuyorduk ancak bakanlığımız nezdinde bir program içerisinde sanatımızı gençlerle buluşturmak çok daha anlamlı." diye konuştu.

Türkiye'de yetişen bir enstrüman sanatçısı olarak geleceğin virtüöz adaylarına, tecrübelerini Türk müziği içinde harmanlamaya çalıştığı mesajını vermek ve bir model olmak istediğini ifade eden Baktagir, şunları söyledi:

"Dört maddede sıraladığım, öğrencilere de bir kapı aralamak adına belirlediğim bir slogan, söz oldu. Aslında her şeyin özünde de onun olduğuna inanıyorum: Hayal ettim, inandım, çalıştım, başardım. Gençlerimizle buluştuğumuzda onların da hayallerine inandıklarında, gerekli özeni gösterip çalıştıklarında başarı sağlayabilecekleri mesajını vermek istiyorum. 40 yılı aşkın süredir kanunun büyülü yolculuğuna dahil olan bir sanatçıyım. Çok emek harcadım, inandığım noktada harcadığım emeğin karşılığını almaya başladım. Üretmek çok çok önemli. Biz, birinci planda öğrencilere bu güzelliği aşılamak durumundayız."

"Buluşmayı biraz daha genişleteceğiz"

Göksel Baktagir, projenin zamana yayıldığını belirterek, hedeflerini şöyle anlattı:

"Öğrencilerimizi yüreklendirmek adına 1 yıl sonrası için 1-2 eser üzerinden bir ödev vereceğiz. Türkiye genelinde seçkiler yaptıktan sonra -benim arzum tabii ki inşallah gerçekleşir- neden bu projenin konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vermeyelim? Böyle bir hayalimiz var. İnşallah onun da adımları atılacak. İlk buluşmamız güzel sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencileriyle olacak ama sonrasında buluşmayı biraz daha genişleteceğiz. Akşamında halkımızın da katılacağı bir konser şeklinde devam edecek."

Güzel sanatlar liselerinde müzik bölümünün yanı sıra resim bölümü de olduğunu dile getiren Baktagir, "Bütün güzel sanatlar birbiriyle iç içedir, birbirinden beslenir ve birbirine ilham olur. Buluşmalarımızda resim bölümü öğrencilerimiz de olacak. Belki gençlerimizin bir bölümü bizi yaptığımız çalışmalardan dinledi, izledi, çok ilgili olanlar takip etmeye başladı ancak bizim buradaki varlığımız, onlara birebir dokunuşumuz çok daha büyük kapılar aralayabilecektir. Biz onlara bir güzelliği sanat yoluyla sirayet ettirmek istiyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere sanata verilen desteğe çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu manada güzel adımlar atılmaya başlandı. Bu, benim çok büyük bir mutluluğum." diye konuştu.

"Asıl amacım onlarla gönül bağı kurmak"

Kızının güzel sanatlar lisesinde, oğlunun da Ege Üniversitesi Konservatuvarında öğrenim gördüğünü anlatan Baktagir, "Müzikle, sanatla iç içe bir aileyiz. Dolayısıyla güzel sanatların insan ruhuna ne kadar güzel sirayet ettiğini biliyoruz. Öğrencilere de bir güzelliği ulaştırmak çok çok önemli. Bu da bizim misyonumuz." dedi.

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, son çıkardığı ve ilk öğretmeni olan babası Muzaffer Baktagir'e ithaf ettiği Gönül Bağı adlı enstrümantal albüm çalışmasının içerisindeki eserlerin notalarını geleceğin sanatkar adaylarının faydasına sunmak için bir kitapta topladıklarını dile getirerek, "Gençlerimizin istifadesine sunulmak üzere de bu kitabı takdim edeceğim, ama asıl amacım onlarla gönül bağı kurmak. Bunu başardığımızda birçok şeyi başarmış olacağız." diye konuştu.

Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttüğü "Mini Kanun Projesi" kapsamında Türk müziği alanında bir temel eğitim aracı olarak mini kanun tasarlandığı ve ilk adım kitapçığının bitmek üzere olduğunu belirterek, "Projeyi yakın zamanda başlatmak istiyoruz. İnşallah bir araya geleceğimiz güzel sanatlar liselerinden mezun olacak öğrencilerimiz de o projenin devamına katkı sağlarlar." ifadelerini kullandı.