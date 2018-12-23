Son Dakika Haberleri: Belhanda Ligde 4 Hafta Sonra Sahalara Asistle Döndü

Belhanda Ligde 4 Hafta Sonra Sahalara Asistle Döndü

13 dakika önce

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü.

Belhanda Ligde 4 Hafta Sonra Sahalara Asistle Döndü, System.String[]
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü. Belhanda, Onyekuru'nun golünde asist de yaptı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 17 Kasım'da Fas'ın evinde Kamerun'la oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Younes Belhanda, sakatlığını atlattı. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Belhanda, ligin 17. haftasında oynanan Sivasspor maçına 11 başladı. Faslı futbolcu ligde en son 12. haftada deplasmandaki Kayserispor maçında oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 4 hafta sonra formasına kavuşmuş oldu.

Yıldız futbolcu, 69. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı. Belhanda 87. dakikada yerini Donk'a bıraktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:07 Kaynak: İHA

Galatasaray, Sivasspor, Younes Belhanda, Spor
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