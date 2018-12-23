Belhanda Ligde 4 Hafta Sonra Sahalara Asistle Döndü

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü. Belhanda, Onyekuru'nun golünde asist de yaptı.



Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 17 Kasım'da Fas'ın evinde Kamerun'la oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Younes Belhanda, sakatlığını atlattı. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Belhanda, ligin 17. haftasında oynanan Sivasspor maçına 11 başladı. Faslı futbolcu ligde en son 12. haftada deplasmandaki Kayserispor maçında oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 4 hafta sonra formasına kavuşmuş oldu.



Yıldız futbolcu, 69. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı. Belhanda 87. dakikada yerini Donk'a bıraktı. - İSTANBUL

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