Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, 14. sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, 14. sezonuna hazırlanıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, takımının başındaki 14. sezonuna hazırlanıyor.

Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, 14. sezonuna hazırlanıyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, takımının başındaki 14. sezonuna hazırlanıyor.

Görevine 2007-2008 sezonunda başlayan ve aralıksız 13 sezondur Kayseri ekibinin antrenörlüğünü yapan Avcı, bu süreçte takımı ile Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarıya imza attı.

Aradan geçen 13 yılda üçü Avrupa'da olmak üzere 5 kez final oynama başarısı gösteren deneyimli başantrenör, 14. sezonun heyecanını yaşıyor.

Sporcu olarak başladığı basketbolda, 1991 yılından itibaren yoluna antrenör olarak devam eden Avcı, 2007 yılında Kayseri temsilcisinin başına geçti.

Kayseri'de önemli işlere imza atan Avcı, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş, Bircan Gökdemir, Pınar Demirok, Ayşegül Günay gibi genç yetenekleri de Türk basketboluna kazandırdı.

Takımla bütünleşen Avcı, 6 kez isim değişikliğine giden, birçok kez yönetimi değişen, sayısız oyuncunun gelip gittiği 13 yıllık süreçte takımın tek değişmezi oldu.

Ayhan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası finali, 2014-2015 sezonunda Türkiye ligi finali, 2016-2017 sezonunda da Türkiye Kupası finali oynadı.

Avcı'nın ekibi 2011-2012 FIBA Avrupa Kupası finalinde 55-69 ve 75-52'lik skorlarla Dinamo Kursk'a yenilerek ikinci oldu.

Kayseri ekibi 2012-2013 sezonunda aynı kupanın finalinde Dinamo Moskova'ya 66-61 ve 70-74'lük skorlarla boyun eğerken, 2016-2017 sezonunda ise Yakın Doğu Üniversitesi'yle oynadığı FIBA Avrupa Kupası finalini 73-69 ve 63-58 kaybetti.

2014-2015 sezonu lig finalinde Galatasaray'la karşılan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, seride aldığı 70-48, 52-57, 51-54 ve 65-55'lik skorlarla ligi ikinci bitirdi.

Kayseri ekibi, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı ise 77-61'lik skorla Yakın Doğu Üniversitesine kaptırdı.

"Kayseri ikinci vatanım"

"İkinci vatanım" dediği Kayseri'ye geliş hikayesini AA muhabirine anlatan Ayhan Avcı, 2007 yazında Kayseri'de düzenlenen turnuvada yöneticilerin kendisine antrenörlük teklifinde bulunduğunu söyledi.

O zamanlar İstanbul'dan bir süre uzaklaşmak istediğini ve bu teklifi de iyi bir fırsat olarak görüp kabul ettiğini aktaran Avcı, "O zamanki teklif bana samimi geldi. İyi ki gelmişim. Çok mutlu oldum. Ben şehri çok sevdim. Takım defalarca kez isim değiştirdi ama şehrin ileri gelenleri takımı hiç yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Avcı, son 3 yıldır ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirterek, "Bu sene iyi bir kadro kurduk. Geleceğe yönelik bir ekip oluşturduk. Kayseri'de yetişmiş ve A Milli Takım'da oynayan 3 oyuncu aldık. ABD'den, gelecek vadeden 3 genç oyuncu transfer ettik. Ben buradan gitsem de Kayseri ekibi uzun yıllar 1. Lig'de mücadele edecektir. Çok sağlam temeller atıldı." ifadelerini kullandı.

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, 14. sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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