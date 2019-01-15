Benzine 16 Kuruş, Motorine İse 20 Kuruş Zam Yapıldı
1 saat önce
Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam kararı bugünden itibaren uygulamaya geçecek. Motorinin litre fiyatına 8 Ocak’ta 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yansıyacak zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı […]The post Benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş zam yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam kararı bugünden itibaren uygulamaya geçecek.
Motorinin litre fiyatına 8 Ocak'ta 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yansıyacak zam ile birlikte Ankara
'da motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul
'da ise 6,01, İzmir
'de ise 6,01 liraya yükselecek.
Benzinin fiyatı ise Ankara'da ortalama 6,27 liraya, İstanbul'da 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,25 liraya yükselecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04
Benzin ve Motorine Çifte Zam Geldi
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