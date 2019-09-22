"Beraber Yürüyelim" etkinliği - KARS

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla başlattığı 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından Lalapaşa Cami önünde düzenlenen yürüyüşte, 7'den 70'e binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, Avrupa Hareketlilik haftasının her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlandığını hatırlattı.

Temel amacın, fiziksel aktiviteyle hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın gelişmesine katkı sunmak olduğunu ifade eden Taşkesenligil, "Bu hafta tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. 'Beraber yürüyelim sloganın' benimsendiği haftada, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci alternatifin geliştirilmesi, toplumsal alanların daha sağlıklı hale getirilmesi, sağlıklı ve aktif yaşlanma politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor." dedi.

Konuşmanın ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı farklı branşlardaki sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Yürüyüşe, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars

Kars'ta yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları "Beraber yürüyelim" sloganıyla Evliya Camisi önünde toplandı.

Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan'ın da katılımıyla başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Polat, burada yaptığı konuşmada, her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak yapılan "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın Kars'ta da kutlandığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşün gerçekleştirildiğini aktaran Polat, sağlıklı aktif yaşama politikalarının desteklenmesinin önemine işaret etti.

Ardahan

Ardahan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ve 80. Yıl Şehir Stadyumunda başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Parkında tamamlandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, daire müdürleri ve gençlerin katıldığı yürüyüşte, katılımcılara şapka dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, etkinlik sonrasında yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, bir sonraki yürüyüşte buluşmayı diledi.

Ağrı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ağrı'da, "Beraber Yürüyelim" etkinliği gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydandaki Atatürk Anıtında sona eren etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cemil Budak, Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner, Personel Şube Müdürü Mehmet Koçoğlu, HİS İl Temsilcisi Nazire Çobankaya, antrenör, kurum personeli, 300 sporcu ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

HİS Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Iğdır'da da yürüyüş düzenlendi.

Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde başlayan yürüyüş Zübeyde Hanım Bulvarı'nda son buldu.

Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü, etkinlikte yaptığı açıklamada, spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan kampanyaya katıldıklarını belirterek, "Bu yürüyüşte özellikle çocuklarla ve gençlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu etkinlikte önemli olan bu spor kültürünü yaygınlaştırmaktır ve halkımızın da bunu daha benimsemesini sağlamaktır. Spor müdürlüğümüz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Iğdır Valiliği olarak biz de bu tür çalışmalara destek veriyoruz." dedi.

Erzincan

Erzincan'da yürüyüşle katılmak isteyen vatandaşlar "Beraber yürüyelim" sloganıyla Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde bisikletleri ile toplandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve vatandaşların katılımıyla başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Etkinliğin temel amacının hareketli ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturarak sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Bu nedenle tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de başını federasyonumuzun çektiği bir dizi aktivite yürütülüyor." ifadelerini kullandı.