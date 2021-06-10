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Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

10.06.2021 18:26
Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Bergama Belediyesi şirketi Bakırçay A.Ş. ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 363 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Bergama Belediyesi şirketi Bakırçay A.Ş. ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 363 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen TİS imza töreninde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kendisi için çok özel bir gün olduğunu, yıllar öncesinde Bergama Belediyesinde de yarım bıraktıkları sendika faaliyetlerinin bugün başarıya ulaşmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirten Arslan, "Salgın her alanda olduğu gibi belediyelerimizi de yakından etkiledi. Bütün bu zorluklara rağmen, masada TİS müzakerelerini barışçıl bir şekilde çatışmaya döndürmeden kavga etmeden, birbirimizi kırıp dökmeden bu şehri rahatsız etmeden ve arkadaşlarımızın da yüzü güldü. Çatışmanın, kavganın, grevin ne yazık ki kimseye yararı olmuyor. Herkes sıkıntı çekiyor. Esas olan masayı devirmek değil, masada kalıp müzakere yapıp TİS'i ortaya çıkarmaktır. İşverenimizi yenilmesi gereken bir rakibimiz değil, ortağımız olarak göreceğiz." dedi.

Kavga etmek isteyenlerin 20'nci yüzyılın sloganlarıyla halen sendikacılıklarını devam etmek isteyenler olduğunu vurgulayan Arslan, mücadeleyi ideolojik bir mücadeleye dönüştürenlerin, elbette dünyada olduğu gibi bu ülkede de olduğu ancak sayılarının her gün azaldığını aktardı.

Arslan, Hak-İş olarak taşeron sisteminin yok edilmesi için tarihi bir mücadele verdiklerini, bu mücadelenin mimarlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını vurguladı.

Doğru ve hayırlı işleri yapanlara her zaman destek verdiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Ayın sonu geldiğinde fazla mesaisi verilmeyen tatil ve yıllık izin kullanamayan, işten çıktığı zaman kıdem tazminatı alamayan, haftalık çalışma süresini bilmeyen modern köle olarak çalıştırılan kamudaki taşeron şirketlerde bir milyona yakın arkadaşlarımızın kadro alma mücadelesi tarihi bir mücadeledir. Kamuda her iş taşeronlar eliyle sürdürülüyordu. Bizim dışımızdaki bazı örgütler bizim bu çalışmamızı, küçümsedi bu olmaz dediler. Biz hepsini yaptık. Ahmet Davutoğlu, başbakan iken 'Bu çalışanları özel sözleşmeli personel yapalım.' dedi. Anlayamadık. Bir kısmıyla memur, bir kısmıyla işçi ama ne işçi ne memur arada kalıyor. Tamamen işçi sendikalarına üyelikleri kalkıyor. TİS yapamıyorsunuz, iş güvenceniz yok. 2 ya da 3 yıl sonra sözleşme sona eriyor. İşverenler yenilemeyebilir vs. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onunla müzakere ettik. Biz kadrolu kamu işçisi olmak istediğimizi ifade ettik. Bu talebimiz Allah'a şükür kabul edildi. Artık taşeron sistemi belediyelerde dahil yasaklanmıştır. IMF ve Dünya Bankası kamuyu tasfiye ederek, tüm hizmetlerin özel sektör tarafından yapılmasını istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız IMF'nın baskısına rağmen bu reformu gerçekleştirdi."

Arslan, Türkiye'nin bütün sendikaları, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri devlet, millet ve vatan etrafında birleştikleri sürece Hak-İş olarak onlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başka Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımızı ben bu ülkenin zenginliği olarak görüyorum. Farklılıklarımız ülkemizin birlikteliğini, bütünlüğünü, demokrasisini, cumhuriyetini, bağımsızlığını, milli iradesini tehdit ve tehlikeye düşürmemesi gerekiyor. Dünyanın pek çok bölgesinde Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Suriye'den birçok coğrafyadan bu topraklara sığınan mülteciler ve misafirler var. İnanın bizim ülkemizde bir sorun yaşarsak bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. O yüzden bu cennet vatanımızı şartlar ne olursa olsun hangi anlayışı siyasal görüşü benimsersek benimseyelim. Ortak paydamız vatanımızın birliği ve bütünlüğüdür. Bunu korumak ve bunun için mücadele etmek bir vatan ve sendikacılık borcudur. Ben öyle görüyorum."

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da 2 yılı aşkın bir süredir belediye başkanlığı görevini yaptığını, bu süre zarfından birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şirketlerinin ilk kez TİS imzaladığını hatırlatan Koştu, "Sizler kadar ben de heyecanlıyım. İnşallah, bu bir başlangıç olacak ve ilerleyen zamanlarda bu sözleşmeyi bu günden çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bizler, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Konuşmalarının ardında Arslan, Koştu ve sendika yöneticileri arasında TİS imzalandı.

İmzalanan TİS'e göre, 363 çalışan işçinin maaşlarına sosyal haklar hariç yüzde 15 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda ücret zammı yapıldığı açıklandı.

Törene, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay, Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve çok sayıda şirket çalışanı katıldı.

Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Hizmet İş Sendikası, Bergama, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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