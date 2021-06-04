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Bergama'da toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Bergama'da toplu iş sözleşmesi sevinci

04.06.2021 16:24
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Bergama Belediyesi Bakırçay Şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Bergama Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 363 çalışan işçinin maaşlarına sosyal haklar hariç yüzde 15 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda ücret zammı uygulandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, "Her zaman çalışan işçi kardeşlerimizin yanındayız. Belediyemiz imkanları ölçüsünde çalışma grubuna, kıdem yılına, aile durumu kalemlerine göre yapılan ücret artışına ilaveten sosyal haklarda da artış ve yenilikler sağladık" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI UYAR, "İŞÇİLERİMİZİN MAĞDURİYETİNE SON VERİLDİ"

Başkan Yardımcısı Uyar, ayrıca yaptığı açıklamada, "Önceki belediye yönetimi döneminde yetki itirazı nedeniyle mahkeme süreci devam eden ve bu yüzden toplu iş sözleşmesinden yararlanamayan işçiler için de belediyeimkanları dahilinde denkleştirme ücreti ödenmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ'NE DEPREM FARKINDALIĞI MADDESİ

Hak-İş Konfederasyonu ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, sendikanın talebi doğrultusunda Bergama Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Bergama'da ilk defa bir yeniliğe de imza atılmış oldu. İmzalanan TİS ardından Belediye bünyesinde çalışan işçiler AFAD İl Müdürlüğü uzman personelleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi'ne tabi tutulacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim ile doğal afetlerin çokça yaşandığı İzmir'de afet farkındalığının artırılması için afetler öncesi ve sonrası için yapılacak hazırlıklar, doğru davranış şekilleri hakkında eğitim verilecek.

SENDİKA BAŞKANI ŞİMŞEK'TEN BELEDİYE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Toplu İş Sözleşmesi'nin olumlu bir şekilde imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Bergama Belediyesi yönetimine teşekkür dileklerini iletti. Başkan Şimşek, "Alın terinin karşılığının alınması adına sözleşme görüşmeleri süresince desteğini esirgemeyen, Pandemi nedeni ile ortaya çıkan ekonomik sıkıntılara rağmen ücret ve sosyal haklarda emekçiden yana tavır sergileyen başta Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu olmak üzere Başkan Yardımcılarımız Sayın Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, meclis üyelerimiz ve sürecin başından beri emekçi kardeşlerimizin hakkının alınması adına destek olan, temsilcilerimize ve emeği geçen herkese sendikamız, şubemiz ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Bergama'da toplu iş sözleşmesi sevinci

Hizmet İş Sendikası, Bergama, İzmir, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama'da toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


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