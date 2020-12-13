Bergama, Zeus Sunağı'nı istiyor - Son Dakika

Bergama, Zeus Sunağı'nı istiyor

13.12.2020 11:13
Bergama, Zeus Sunağı'nı istiyor, System.String[]

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş ve 1870'li yıllarda götürüldüğü Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zeus Sunağı'nın ait olduğu topraklara dönmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş ve 1870'li yıllarda götürüldüğü Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zeus Sunağı'nın ait olduğu topraklara dönmesi için çalıştıklarını söyledi.

Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından bundan 2 bin 200 yıl önce yaptırılan ve Helenistik dönem anıt mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösterilen Zeus Sunağı'nın Bergama Akropol'de sergilenmesi için çabalar sürüyor.

Alman mühendis Carl Humann tarafından 1868-78 yıllarında yapılan kazılar sonucu bulunan ve Berlin'e götürülen Zeus Sunağı'nın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının 1991'den bu yana yürüttüğü çalışmalara yerel yönetim de dahil oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayında Asklepion Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği meclis toplantısında sunağın Bergama'ya getirilmesi konusunda resmi başvuru yapılması talebini içeren karar alınmıştı.

Yerinde sergilenmeli

Sunağın geri getirilmesi için Ankara'da girişimlerde bulunmaya hazırlanan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine, ilçenin medeniyetler beşiği olduğunu ve 5 medeniyetin ayak izlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları içinde barındıran Bergama'nın Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında dahil edildiğini hatırlatan Koştu, bölgenin en önemli değerlerinden Zeus Sunağı'nın Almanya'nın Berlin kentinde bulunduğunu ifade etti.

Koştu, Akropol'de inşa edilmiş Zeus Sunağı'nın Pergamon Krallığı'nın olgunluk dönemi eseri olduğuna dikkati çekerek, "Çok önemli bir sunak. Buna benzer başka sunaklar da var ama Zeus Sunağı yekpare ve sanatsal özellikleri açısından çok değerli. 140 yıl önce buradan usulca Almanya'ya gönderildi. Bergama halkı uzun yıllardır bunu geri istiyor." dedi.

"Derhal gönderilmesini istiyoruz"

Hakan Koştu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 2020 Ağustos ayı toplantısını Bergama Asklepion'da yaptığını ifade ederek, toplantıda alınan en önemli kararlardan birinin de "Zeus Sunağı"nın geri getirilmesi için yeni bir çalışma başlatmak olduğunu söyledi.

Sunağın ait olduğu Bergama'ya geri getirilmesi için ilçe belediyesi olarak da çalışma başlattıklarını kaydeden Koştu, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile daha önceden de görüşmelerimiz vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın ardından İzmir Valiliğine Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere resmi bir yazı yazdık ve sunağın geri alınması için girişimde bulunulmasını istedik. Girişimlerimiz sonuç verecek. Buna inanıyorum. Tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi önemli. Anadolu coğrafyasının çok değerli eserleri var ama Avrupa'daki müzelerde bekliyor. Zeus Sunağı da bunlardan biri inşallah, sonuçlandıracağız. Alman hükümetinin tutumu da çok önemli. Onların da Bergama'nın bu isteğini saygıyla karşılayacağını umut ediyorum. Bu eser Bergama'ya ait. Konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler de var. Zeus Sunağı'nın derhal buraya gönderilmesini istiyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türkiye'nin tarihi mirasının takip altında olduğunu, Almanya'dan aralarında Zeus Sunağı'nın da bulunduğu 7 tarihi eser için iade çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirmişti.

Anıtsal dinsel yapının özellikleri

Zeus ve Athena'ya adanan sunağın bugün yalnızca temelleri Akropol'de bulunuyor.

Berlin'deki müzede sergilenen at nalı biçimindeki yapının yüksekliği 12 metreyi buluyor ve sunak masasına mermer beyaz merdivenlerle çıkılıyor.

Dış cephe freskleri antik Helen dünyasının Olimpos tanrıları ile devler arasındaki savaşı, iç alandaki freskler Pergamon'un kuruluş söylencesi olan Telefos söylencesini anlatan Zeus Sunağı'nın yeniden ait olduğu yere dönmesi için daha önce de "Bergamalılar Zeus Sunağı'nı istiyor" başlıklı kampanyalar başlatılmıştı.

Hakan Koştu, Bergama, Berlin, Zeus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama, Zeus Sunağı'nı istiyor - Son Dakika


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