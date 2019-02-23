Berlin'de 12 Kişi Öldüren Anis Amri'yi Olay Yerinden Fas İstihbaratçı Kaçırmış

FOCUS dergisinin güvenlik makamlarına dayandırdığı haberine göre Almanya
'nın başkenti Berlin
'de 19 Aralık
2016'da bir Noel
pazarına terör saldırısı düzenleyen Anis Amri, Fas
istihbarat servisi için çalıştığı iddia edilen arkadaşı Bilel Ben Ammar ile terör saldırısından önce buluştu. Saldırının yapıldığı Breitscheid Meydanı'ndaki yüksek bir binaya yerleştirilen kamera görüntülerinde Amri'nin olay yerinden kaçışının görüldüğü belirtilen haberde, "Şimdiye kadar gizli tutulan görüntüde Ammar'a benzeyen bir kişi, Amri'nin kaçmasını sağlamak için bir başka kişinin kafasına odunla vurdu. Odunla vurulan kişi hala komada" ifadesi kullanıldı.
AMMAR NEDEN KORUNMAK İSTENDİ
Habere göre Bilel Ben Ammar, saldırıdan 2 saat sonra olay yerinden fotoğraflar çekti ve bunları şimdiye kadar bilinmeyen bir telefon numarasına gönderdi. Saldırıdan 9 gün sonra ise Ammar'ın sınır dışı edilmesi için karar alındı.
Ammar 27 Aralık'ta gözaltına alındı ve 1 Şubat 2017'de Tunus
'a gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Ammar'ın korunduğu iddia edilen haberde, terör saldırısındaki bağlantısını örtbas etmek için sınır dışı edildiği ileri sürüldü. Almanya İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı
Horst Seehofer'in olayla ilgili bu sabah bilgi sahibi olduğunu belirtti.
İTALYA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Noel pazarına gerçekleştirilen terör saldırısını araştıran Federal Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Konstantin von Notz ise Bilel Ben Ammar'ı komisyonda dinlemek istediklerini söyledi. Komisyon Başkanı Armin Schuster de Ammar'a Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı konulduğunu, bundan dolayı bu kişinin Almanya dışında dinlenebileceğini ifade etti.
Berlin'de 19 Aralık 2016 tarihinde yaşanan terör saldırısında Anis Amri adlı terörist, bir tırla Breitscheid Meydanı'nda kurulan Noel pazarına dalmış, farklı milletlerden 12 kişi ölmüştü.
Olay yerinden kaçmayı başaran Amri, birkaç gün sonra İtalya
'nın Milano
kentinde polis tarafından öldürülmüştü.