Beşiktaş 4 eksikle Kayseri yolcusu

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta kafile belli oldu. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza kadroya dahil edilirken, tedavisi devam eden Rachid Ghezzal kafilede yer almadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş yarın saat 19.00'da Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu sabahki antrenmanın ardından Kayseri deplasmanına götüreceği kafileyi belirledi. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer almadı.

Bugün saat 16.00'da yola çıkacak siyah-beyazlı takımın Kayseri kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Serdar Saatçi, Josef, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin, Hasic, Atakan Üner." - İSTANBUL