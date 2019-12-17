Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

6 saat önce

İstanbul'dan özel uçakla Erzincan'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama, System.String[]

İstanbul'dan özel uçakla Erzincan'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan Beşiktaş taraftarları meşaleler eşliğinde futbolculara tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren futbolcular daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.


Erzincan'a gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.


Öte yandan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:25 
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