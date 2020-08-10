Beşiktaş'a Welinton geldi, Fatih Aksoy gitti!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton, İstanbul'a geldi.

Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden tecrübeli savunma oyuncu, Hollanda aktarmalı olarak dün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Brezilyalı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, Welinton'a karşılık Alanyaspor'a Fatih Aksoy'u verdi. İki sezondur Sivasspor'da kiralık oynayan genç oyuncu, Akdeniz ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.