Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalya'da Son İdmanını Yaptı

Beşiktaş, Antalya'da Son İdmanını Yaptı

1 saat önce

- Beşiktaş, Antalya'da son idmanını yaptıANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

- Beşiktaş, Antalya'da son idmanını yaptı

ANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar akşam idmanında taktik çalıştı. Antalya'daki son antrenmanını yapan siyah-beyazlılar, yarın oynanacak hazırlık maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.
Antalya Belek'te hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günü çift idman yaparak geçirdi. Salonda çalışan Burak Yılmaz ve sakatlığı bulunan Caner Erkin idmana katılmazken, sabah antrenmanında salonda çalışan Ricardo Quaresma ise akşam sahada takımla birlikte çalıştı. İdman öncesinde Adriano ve Quaresma'nın malzemeci Süreyya Soner'e sataşmaları dikkat çekti. Özellikle Ljajic, Vida ve Quaresma'nın antrenman boyunca birbirlerine yaptıkları şakalar da idmanda gülüşmelere neden oldu. Topla yapılan ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapan siyah-beyazlılar, idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Çift kalede Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic, attıkları goller ve performanslarıyla dikkat çekti. Yeni transfer Mirin de, savunmada oldukça etkili bir görüntü sergiledi. Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın kamptaki 3. hazırlık maçında saat 15.00'de Almanya 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın ardından özel uçakla İstanbul'a geri dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
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