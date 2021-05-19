Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: "Bir kulüp çalışanımız yaralandı" - Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: "Bir kulüp çalışanımız yaralandı"

19.05.2021 00:01

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Stada gelirken yaşanan talihsiz olaylar var. Bizim otobüsümüze bir saldırı var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Stada gelirken yaşanan talihsiz olaylar var. Bizim otobüsümüze bir saldırı var" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardında açıklamalarda bulundu. Kocadağ, maç öncesinde takım otobüsüne saldırı yapıldığını ve 1 kulüp çalışanının yaralandığını söyledi.

Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmalarına başlayan Kocadağ, "Pandemi sebebi ile çok zor geçen bir sezon. Sezon başlangıcında zor şartlarda iyi bir kadro, iyi bir teknik ekiple sezona başladık. Başlarken iki hedef koymuştuk. Hedeflerin birisi lig şampiyonluğu, diğeri ise Türkiye Kupası'ydı. Öncelikle hedeflerimiz için sonuna mücadele edip, finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu. Tabii çok ciddi bir mücadele, emek var. Bu emeği veren başta başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, tüm kadromuz ve kulüp emekçilerinin hepsine camia ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Eşi görülmemiş bir mücadele cerdiler. Çok ciddi maç trafiği, pandemiden dolayı çok ciddi imkansızlıklar vardı. Ailerinden ayrı kaldılar, çok büyük fedakarlıklar yapıldı. İzmir'den iki kupa ile dönüldü. İzmir'e gelirken acaba çift kupa olur mu diye düşündük. Allah'a hamd olsun bunu bize nasip etti. Çok mutluyuz. Beşiktaş taraftarına, camiasına armağan olsun. Beşiktaşlı taraftarları mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz" dedi.

"Ligin sonu gerçekten sıkışınca, puan anlamında takımlar birbirlerine yakın duruma gelince çok büyük bir stres oluştu" ifadelerine yer veren Kocadağ, "Çünkü büyük mücadelenin sonunda bu kupaları isteyen bir takım var. Bu stres boşaldı bence lig şampiyonluğuyla birlikte. Ben bugün nispeten daha iyi bir oyun bekliyordum. Göztepe maçında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Final maçaları böyle olur. Oradaki hedef bizim maçı kazanmamızdı" diye konuştu.

Yapılan saldırı ile ilgili konuşan Kocadağ, "Stada gelirken yaşanan talihsiz olaylar var. Bizim otobüsümüze bir saldırı var. Tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmir halkı bizim için çok değerli. Bizim birçok İzmirli dostumuz var. Ama çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizim bir kulüp çalışanımız yaralandı. Onun dışında takım otobüsünün taşlanması var. Futbolda istemediğimiz çok geçmişte kalmış bir davranış. Çalışanımızın durumu iyi. Ama içinde yönetim kurulu iyelerimizin de olduğu bir minibüse saldırı oluyor. İl emniyet müdürümüz sağ olsun, olaya hemen müdahale ettiler. İnşallah bir daha yaşanmasın" şeklinde konuştu. - İZMİR

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Bir kulüp çalışanımız yaralandı
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Bir kulüp çalışanımız yaralandı
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Bir kulüp çalışanımız yaralandı
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Bir kulüp çalışanımız yaralandı

Türkiye Kupası, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Saldırı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: 'Bir kulüp çalışanımız yaralandı' - Son Dakika Spor


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