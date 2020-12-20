Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

20.12.2020 19:05
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi.

Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan ToközBüyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah'ı görevlendirdi.

Vida ve Ersin ligde 4 maç sonra ilk 11'de

Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de şans bulan Ersin, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında görev alamadı.

Ersin, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayan Utku Yuvakuran'ın Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor maçlarında da kaleye geçmesiyle yedekler arasında kalmıştı.

Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

Taraftar fotoğrafları tribünde

Beşiktaş Kulübünün "Omuz omuza" çağrısıyla başlattığı uygulama kapsamında taraftar fotoğrafları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilk kez Vodafone Park'ta yer aldı.

Siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları ücret karşılığında fotoğrafları LED Tribün'de yansıtıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular protestoyu unuttu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.

Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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