Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlıların kritik Avrupa mücadelesinin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK Avrupa maçı bugün mü? İşte karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri...

13 AĞUSTOS 2026 BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşma 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı televizyon platformlarında takip etmek isteyen sporseverler için ayrıca doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Karşılaşmanın yayın akışı internet üzerinden S Sport Plus platformu aracılığıyla takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik mücadelede avantaj sağlamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar maç saatini araştırırken, mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler de yayın bilgilerini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesi İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribünleri doldurması beklenen karşılaşmada Beşiktaş, Avrupa yolculuğunda önemli bir sınav verecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının S Sport Plus üzerinden yayınlanması bekleniyor. S Sport Plus yayınlarına internet üzerinden erişilebildiği için karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilerin platformun üyelik ve yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI BUGÜN MÜ?

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00. Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde S Sport Plus ekranlarında olacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove

• Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 20.00

• Stadyum: Beşiktaş Park, İstanbul

• Yayıncı: S Sport Plus