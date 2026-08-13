Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı?

Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Hradec Kralove maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ın karşılaşması, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Futbolseverler ise Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? BJK Avrupa maçı bugün mü? sorularına yanıt arıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlıların kritik Avrupa mücadelesinin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK Avrupa maçı bugün mü? İşte karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri...

13 AĞUSTOS 2026 BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşma 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı televizyon platformlarında takip etmek isteyen sporseverler için ayrıca doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Karşılaşmanın yayın akışı internet üzerinden S Sport Plus platformu aracılığıyla takip edilebilecek.

Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı?

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik mücadelede avantaj sağlamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar maç saatini araştırırken, mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler de yayın bilgilerini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesi İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribünleri doldurması beklenen karşılaşmada Beşiktaş, Avrupa yolculuğunda önemli bir sınav verecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının S Sport Plus üzerinden yayınlanması bekleniyor. S Sport Plus yayınlarına internet üzerinden erişilebildiği için karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilerin platformun üyelik ve yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI BUGÜN MÜ?

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00. Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde S Sport Plus ekranlarında olacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove

• Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 20.00

• Stadyum: Beşiktaş Park, İstanbul

• Yayıncı: S Sport Plus

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Ağustos, S Sport, tv100, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti
Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı Mesleği şaşkına çevirdi Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Talisca’dan tarihi rekor Alex’i bile solladı Talisca'dan tarihi rekor! Alex'i bile solladı
Fenerbahçe deplasmanda kazandı Ülke puanı uçtu Fenerbahçe deplasmanda kazandı! Ülke puanı uçtu
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
22:15
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok Canını zor kurtardı
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 03:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, BJK Avrupa TV100’de mi S Sport’ta mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.