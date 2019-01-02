Beşiktaş'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yarın Antalya
'da yapacağı çalışmalarla başlayacak Beşiktaş
'ta kampa götürülecek isimler belli oldu.
Teknik heyetin belirlediği kamp kadrosunda Tolga Zengin
, Gökhan Töre
, Tolgay Arslan ve Vagner Love yer almadı.
Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Adem Ljajic
, Adriano Correia, Alpay Çelebi
, Atiba Hutchinson
, Caner Erkin
, Cyle Larin, Domagoj Vida
, Dorukhan Toköz
, Ege
Atlam, Enzo Roco
, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya
, Ersin Destanoğlu, Fatih
Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel
, Gökhan Gönül
, Güven Yalçın
, Hüseyin Seyliğli, Jeremain Lens, Kartal
Yılmaz, Loris Karius
, Marlon Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek
, Necip Uysal
, Oğuzhan Aydoğan
, Oğuzhan Özyakup
, Ricardo Quaresma
, Rıdvan Yılmaz
, Ryan Babel
, Utku Yuvakuran
Üç hazırlık maçı yapacak
Yarın başlayacak ve 11 gün devam edecek kampta siyah-beyazlı ekip, üç hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda
ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak. Almanya
İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth
ile 11 Ocak Cuma günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan
ekibi Dinamo Zagreb
ile karşı karşıya gelecek.