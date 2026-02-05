Beşiktaş, Kocaelispor ile 1-1 Berabere Kaldı

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: TÜRKİYE KUPASI ANA HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ

Kocaeli deplasmanının zor olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İç saha oyununu iyi, agresif, temaslı oynayan ve iyi mücadele eden bir ekip. Bizim için de bugün zor bir oyun oldu. Sonucunda gruptaki liderlerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Bu sezon orada gidebildiğimiz kadar gitmeyi planlıyoruz. Beşiktaş olarak umarım bu yolda, kupada başarılı olabiliriz. Çok iyi oynadığımızı söylemek tabi zor ama iyi mücadele etti. Farklı oyuncularla oynadık, oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. 1-1'lik skor bilmiyorum biraz adaletli gibi de duruyor. Kaybedebilirdik de, erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. O yüzden skor biraz adaletli gibi duruyor" dedi.

'DERBİLERDE ATILAN OYUNCULARIMIZ, VERİLMEYEN KARTLAR VE PENALTILAR VAR'

Penaltı pozisyonunun içini rahatsız edip etmeyeceği sorusuna Sergen Yalçın şu şekilde cevap verdi:

"Ben ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Kocaespor'un penaltısı Ndidi'nin eline çarpıyor, penaltı gibi duruyor. Biz pozisyonda çok uzaktaydık, göremedik. Orada oyuncuyu indirme var herhalde. Onu siz daha iyi izlerseniz televizyondan benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak; derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar ve penaltılar var. Biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı bugün dile getiriyorsunuz, kupa maçında. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık, 1-1 bitmiş. Kocaelispor iyi oynamış, bunları söylemenin kime ne faydası olur ki şu anda? Kocaelispor iyi takım. İçeride iyi oynuyorlar, iyi bir kadro kurmuşlar. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi her zaman. Taraftarı da çok güzel, stat güzel, her şey çok güzel. Bunları söylememi istiyorsanız söyledim."

'RAKİP KULÜBENİN SAHA KENARINDAKİ DAVRANIŞLARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmediklerini söyleyen Yalçın, "Bu kadar tansiyonun yükselmesini ben de çok anlamadım. Taraftarın oyunun içine girmesi güzel. Tabi ki Kocaelispor taraftar takımını destekliyor onu anlayabilirim ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem alehte veya lehte birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz, lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var, ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş, öyle diyelim. Hocam teşekkür ederiz" diye konuştu.

VOLKAN KAZAK: MAÇLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamasında, "Maçla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sadece yayıncı kuruluşa verdiğim flash röportajını söyleyebilirim. Kocaelispor olarak Türk futbolunun iyiliği, oyuncuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz" dedi.

'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'

Tribünden düşerek ağır yaralanan Kocelispor taraftarı hakkında konuşan Kazak, "Şimdi haberim oldu. Acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Böyle bir şey olunca her şey geride kalıyor. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Maç da geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah" şeklinde konuştu.