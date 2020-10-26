Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü - Son Dakika

Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü

26.10.2020 22:25
Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 13. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 39. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'la farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan Beşiktaş, 48. dakikada Cyle Larin'in golüyle 3-0 üstünlük kurdu. İkinci yarıda Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Denizlispor, Muris Mesanovic ve Hadi Sacko ile 2 gol bulmasına rağmen Beşiktaş, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakadan 3-2 galip ayrılan ve puanını 7'ye çıkaran Beşiktaş, haftayı averajla 12. sırada tamamladı.

Bu sezon 3. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor, haftayı 5 puanla 19. durumda bitirdi.

İkinci galibiyet

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan, İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini yine deplasmanda aldı.

Beşiktaş, ligde tüm müsabakalarda kalesinde gol gören tek takım oldu.

Atiba ve Aboubakar ilk gollerini attı

Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.

8 golde 7 farklı isim

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon attığı 8 gol, 7 farklı isimden geldi.

Bernard Mensah, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'den sonra Atiba ve Aboubakar'ın da bu sezon gol sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta Larin de ikinci golüne imza attı.

İlk kırmızı kart Josef de Souza'nın

Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Josef de Souza bu sezon siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart gören ilk isim oldu.

Brezilyalı futbolcu Türkiye kariyerinde daha Fenerbahçe formasıyla 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la oynanan derbi maçta kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi

Yukatel Denizlispor'da karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi. Henüz 3. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun yerine 9. dakikada Oğuz Yılmaz girdi.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından Mesanovic, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Takımının ikinci golünü atan Sacko daha önce MKE Ankaragücü'nde de Beşiktaş'ın filelerini havalandırmıştı.

Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'daki terör saldırısının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi Son Dakika: Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte İstanbul için planlanan koronavirüs tedbirleri Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu
Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu         
22:15
Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü         
22:09
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi         
21:30
Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı         
21:04
İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu         
20:45
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendi Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendi         
19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar arasında dikkat çeken diyalog: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar arasında dikkat çeken diyalog: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım         
19:07
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Sosyal medya hesapları yalanladı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Sosyal medya hesapları yalanladı         
17:29
Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu         
16:56
Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları         
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu         
10:13
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 22:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei