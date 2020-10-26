Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 13. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 39. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'la farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan Beşiktaş, 48. dakikada Cyle Larin'in golüyle 3-0 üstünlük kurdu. İkinci yarıda Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Denizlispor, Muris Mesanovic ve Hadi Sacko ile 2 gol bulmasına rağmen Beşiktaş, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakadan 3-2 galip ayrılan ve puanını 7'ye çıkaran Beşiktaş, haftayı averajla 12. sırada tamamladı.

Bu sezon 3. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor, haftayı 5 puanla 19. durumda bitirdi.

İkinci galibiyet

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan, İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini yine deplasmanda aldı.

Beşiktaş, ligde tüm müsabakalarda kalesinde gol gören tek takım oldu.

Atiba ve Aboubakar ilk gollerini attı

Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.

8 golde 7 farklı isim

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon attığı 8 gol, 7 farklı isimden geldi.

Bernard Mensah, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'den sonra Atiba ve Aboubakar'ın da bu sezon gol sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta Larin de ikinci golüne imza attı.

İlk kırmızı kart Josef de Souza'nın

Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Josef de Souza bu sezon siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart gören ilk isim oldu.

Brezilyalı futbolcu Türkiye kariyerinde daha Fenerbahçe formasıyla 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la oynanan derbi maçta kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi

Yukatel Denizlispor'da karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi. Henüz 3. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun yerine 9. dakikada Oğuz Yılmaz girdi.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından Mesanovic, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Takımının ikinci golünü atan Sacko daha önce MKE Ankaragücü'nde de Beşiktaş'ın filelerini havalandırmıştı.