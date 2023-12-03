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Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var - Son Dakika

Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında yaşanan tribün olaylarında yabancı madde isabet eden oyuncusu Yam Madar'da kısmi görme kaybı tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar\'da görme kaybı var
03.12.2023 - 15:08,  Güncelleme: 15:14
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle bir açıklama yaparak müsabaka görevlilerine tepki gösterdi.

"KINIYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"GÖRME KAYBI VAR"

Fenerbahçe, mücadelede yabancı madde isabet eden Yam Madar'da kısmi görme kaybı tespit edildiğini açıkladı. Madar'ın durumunun ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir.

Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.

Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur.

Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.

Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;

Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.

Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.

Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;

Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,

Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Basketbol

Fenerbahçe Beko, Basketbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var - Son Dakika
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