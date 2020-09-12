Beşiktaş, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlı takım, yarın saat 20.00'de rakibine konuk olacak. Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-20201 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak. Geçen sezon başında transfer edilen ve söz konusu dönemi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Ajdin Hasic de oynaması halinde Beşiktaş ile ilk maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda rakibiyle deplasmanda yaptığı maçta 4-1 mağlup olurken, evindeki karşılaşmadan ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. N'Koudou sakat Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edilmişti. Sakatlığı geçen Cyle Larin ise takımla çalışmalara başladı. Montero'nun lisansı henüz çıkarılmadı Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Trabzonspor karşısında görev alması beklenmiyor. İspanyol futbolcu, lisansının çıkmaması nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

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