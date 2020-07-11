Beşiktaş Silviu Lung'u bitiriyor! - Son Dakika

Beşiktaş Silviu Lung'u bitiriyor!

Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la yollarını erkenden ayıran Beşiktaş yeni sezona yeni kaleciyle giriş yapmak için kolları sıvamıştı.

Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la yollarını erkenden ayıran Beşiktaş yeni sezona yeni kaleciyle giriş yapmak için kolları sıvamıştı.

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Bu doğrultuda Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart, Claudio Bravo gibi isimlerle temas kuran Kara Kartal, son olarak Silviu Lung'da karar kılmıştı.


Kayserispor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı kaleci için yapılan görüşmelerde bir sorun olmadığı ve tarafların el sıkışmak üzere olduğu bildirildi.


Lung geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında birçok pozisyonda Siyah Beyazlı oyunculara geçit vermemiş ve 3-1'lik galibiyetin mimarı olmuştu.


LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ


Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.


(Fanatik)


Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:46 

Son Dakika Spor Beşiktaş Silviu Lung'u bitiriyor! - Son Dakika Spor
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