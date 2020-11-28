Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması
28.11.2020 18:28
Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi.
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