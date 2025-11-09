Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Beşiktaş\'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
09.11.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki otobüs şoförü hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü Mehmet Çılasın, kalp krizi geçirdi. Bu sırada Cilasın'ın kontrolünden çıkan otobüs önce kaldırıma vurdu, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Cilasın olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Mehmet Cilasın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cilasın'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Öte yandan kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

"ŞÜKÜR Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN VATANDAŞLARA BİR ŞEY OLMAMIŞ"

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Bizde kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Bende duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şükür ki kaldırımdan geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen “İnersen çıkamazsın“ denilen 90 metrelik çukura girdi Aşağıda gördükleri korkunç Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağıda gördükleri korkunç
İlçede ’kırmızı altın’ mucizesi İlk hasadında 150 gram ürün elde etti İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti
Messi Galatasaray’a mı geliyor Resmi açıklama geldi Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi
6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar Görgü tanığı konuştu 6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar! Görgü tanığı konuştu
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok 18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi 6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
Galatasaray’dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin’in isyanı olay oldu Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor İki yöntemi var 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

20:14
Okan Buruk’tan oyuncularına bomba sitem
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem
19:22
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:17
Türkiye’nin konuştuğu pozisyon Osimhen’in golü iptal edildi
Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
19:04
Selçuk İnan’dan Aslan’a çelme Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
19:01
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı
"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
18:06
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
17:53
Komşu ülkede hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Komşu ülkede hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
17:27
Seda Sayan’dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın
Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın
15:19
İstanbul’un lüks semtinde bir kadın yakıldı Tek soru sorup çakmağı çaktı
İstanbul'un lüks semtinde bir kadın yakıldı! Tek soru sorup çakmağı çaktı
14:48
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 20:22:52. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.