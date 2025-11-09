Beşiktaş\'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü Mehmet Çılasın, kalp krizi geçirdi. Bu sırada Cilasın'ın kontrolünden çıkan otobüs önce kaldırıma vurdu, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Cilasın olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Mehmet Cilasın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cilasın'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Öte yandan kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

"ŞÜKÜR Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN VATANDAŞLARA BİR ŞEY OLMAMIŞ"

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Bizde kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Bende duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şükür ki kaldırımdan geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu.