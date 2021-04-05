BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI

05.04.2021 23:59

Buğra AKAY İstanbul DHABeşiktaş'ta, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip eline aldığı bıçakla kendini yaraladı.

Buğra AKAY İstanbul DHA

Beşiktaş'ta, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip eline aldığı bıçakla kendini yaraladı. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katında yaşayan Selçuk B., henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek, eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu sırada evde yanında olan, ismi öğrenilemeyen arkadaşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Selçuk B.'yi ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, yanında bulunan arkadaşının ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruştur sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI
BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI
BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI
BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI
BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI

İstanbul, Beşiktaş, Selçuk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KİŞİ BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI - Son Dakika


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