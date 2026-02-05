Beşiktaş'ta Tarihi Transfer: Hyeon-gyu Oh - Son Dakika
Spor

Beşiktaş'ta Tarihi Transfer: Hyeon-gyu Oh

05.02.2026 11:41
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu olarak kadroya katıldı.

Beşiktaş'ın Belçika temsilcisi Genk'ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların 14 milyon avro karşılığında 3,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan'ın ardından kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. futbolcu oldu.

Kariyeri

Futbola ülkesinin takımlarından Maseog ES'de başlayan Hyeon-gyu Oh, daha sonra Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçiş yaptı.

Suwon Samsung Bluewings'te A takım seviyesine 2019'da çıkan Güney Koreli futbolcu, Gimcheon Sangmu'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Suwon'a geri döndü.

Avrupa kulüplerin ilgisini çekmeye başlayan Oh, Ocak 2023'te İskoçya ekibi Celtic ile Avrupa'ya ilk adımını attı. İskoçya temsilcisinde 1,5 sezon forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.

Kore'de mecburi olan askerlik görevini de kariyerinin başlarında yapan Hyeon-gyu Oh, Belçika'da en golcü (22) dönemini yaşadı.

Devre arası transfer döneminde golcüsü Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, gündemine aldığı Oh'u ise 14 milyon avroya renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Hyeon-gyu Oh, kariyerinde forma giydiği ekiplerde şu istatistiklerle oynadı:

KulüpMaç sayısıGol
Genk7322
Suwon Samsung Bluewings5314
Celtic4712
Gimcheon Sangmu409

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk kez Güney Koreli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Söz konusu transferle birlikte bu sayı 57 farklı ülkeden 197 futbolcuya yükseldi.

Milli takım kariyeri

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başardı.

Oh, A takımda ilk milli karşılaşmasına 11 Kasım 2022'de oynanan dostluk maçında İzlanda karşısında çıktı. O dönem Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore'nin 1-0 kazandığı maçta golcü futbolcu, 72. dakikada Gue-sung Cho'nun yerine oyuna dahil oldu.

Milli formayı A takım seviyesinde 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe
Benin1Junior Olaitan
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

11:22
