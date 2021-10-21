Beşiktaş ve Şişli'yi mesken bellemişler! Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'un gözde ilçeleri arasında yer alan Beşiktaş ve Şişli'de iş vaadi ile Türkiye'ye getirdikten sonra pasaportlarına el koydukları yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen çeteye yönelik aylar süren çalışma operasyonla sonuçlandırıldı. Çetenin tepe noktasındaki isimler dahil olmak üzere 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

YÖNETİCİLER TESPİT EDİLDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Liderliğini İ.Y.'nin yaptığı fuhuş çetesinin, yöneticiliğini H.Y. ve İ.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

TEHDİT VE DAYAK DA VAR

İddiaya göre İ.Y. liderliğindeki çetenin, yurt dışından çeşitli bağlantılarla buldukları yabancı uyruklu kadınları, 'iş bulma' vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri, kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyup, 'tehdit', 'dayak' ve 'baskı' uygulayarak zorla fuhşa sürükledikleri tespit edildi. İstanbul'un Beşiktaş ve Şişli gibi merkez ilçelerinde emlakçılardan "günübirlik" diye tabir edilen kiralık ev kiralayan çete üyeleri, kadınlara bu evlerde para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

TEKNİK TAKİP 6 AY SÜRDÜ

Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardın fuhuş çetesine yönelik 11 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete üyelerinin saklandıkları adreslere ve kadınların fuhuş yaptırıldığı günlük kiralanan evlere yapılan baskınlarda biri Kenya, sekizi Özbekistan uyruklu toplam 9 kadın kurtarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda çete lideri İ.Y., çetenin yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

KİRLİ TİCARETİN LİSTESİNİ TUTTULAR

Gözaltına alınan fuhuş çetesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 bin 300 paket cinsel içerikli malzeme, 14 cep telefonu, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 80 TL, 102 dolar ve 50 Avro paranın yanı sıra, kirli ticaretin listesinin tutulduğu 3 defter ve bir pasaport ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ VE ADAMLARINA TUTUKLAMA

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çete üyeleri 14 Ekim'de "İnsan Ticareti" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddialarıyla suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin altısı hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi. Suç örgütü lideri İ.Y., örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.