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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi

12.11.2021 20:34
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 15 Kasım Pazartesi günü video konferans yoluyla görüşeceğini doğrulayarak, ikilinin ABD ve Çin arasındaki rekabet ve otak çıkarlar üzerinde birlikte çalışma konularını ele alacağını belirtti.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 15 Kasım Pazartesi günü video konferans yoluyla görüşeceğini doğrulayarak, ikilinin ABD ve Çin arasındaki rekabet ve otak çıkarlar üzerinde birlikte çalışma konularını ele alacağını belirtti. Psaki, "İki lider, ABD ve Çin arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmenin ve çıkarlarımızın örtüştüğü yerlerde birlikte çalışmanın yollarını tartışacak" dedi.

ABD ve Çin arasında ticaret, insan hakları ve askeri faaliyetler konularındaki gerilim devam ederken, dün ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 15 Kasım'da video konferans yoluyla görüşmesinin beklendiği belirtilmişti. Yerel haberlerin ardından bugün ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden'ın Başkan Xi Jinping ile 15 Kasım Pazartesi günü ABD saati ile gece video konferans yoluyla görüşeceğini doğrulayarak, ikilinin ele alacağı konulara ilişkin detaylara değindi. İkilinin, ABD ve Çin arasındaki rekabet ve otak çıkarlar üzerinde birlikte çalışma konularını tartışacağını aktaran Psaki, "İki lider, ABD ve Çin arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmenin ve çıkarlarımızın örtüştüğü yerlerde birlikte çalışmanın yollarını tartışacak. Başkan Biden, baştan sona ABD'nin niyetlerini ve önceliklerini net bir şekilde ortaya koyacak ve Çin ile olan endişelerimiz konusunda açık ve samimi olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyada en fazla karbondioksit salınımında bulunan ülkelerden olan ABD ve Çin, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) dün iklim değişikliği ile mücadelede işbirliği sağlamak üzere anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Her iki ülke, metan emisyonlarının azaltılması, ormanların koruması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliklerinin hızlandırılması taahhüdünde bulunmuştu.

-İHA-

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray Sözcüsü, Xi Jinping, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden ile Xi Jinping görüşmesinin detaylarına değindi - Son Dakika
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