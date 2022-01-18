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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız"

18.01.2022 23:02
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" diyerek Rusya'ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, " Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" diyerek Rusya'ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna krizine çözüm bulma umuduyla Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, isminin açıklanmaması şartıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 19-20 Ocak'ta Ukrayna ve Almanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaretlerin ardından Ukrayna krizine "diplomatik bir çıkış yolu" bulma umuduyla Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu. "ABD çatışma istemiyor. Biz barış istiyoruz" diyen ABD'li yetkili, "Putin, ABD ve Rusya'nın düşmanlık veya krize dayalı olmayan bir ilişki sürdürebilmeleri için bu krizi azaltmaya yönelik adımlar atma yetkisine sahip" ifadelerini kullandı. Yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme yoluna gitmesi halinde ABD'nin hazırlıklı olduğu konusunda uyarıda bulunarak, "İşgal olması durumunda ekonomik sonuçların yanı sıra Ukraynalılara ek savunma teçhizatı sağlayacağız" dedi.

BEYAZ SARAY: "RUSYA'NIN HER AN UKRAYNA'YA SALDIRABİLECEĞİ BİR AŞAMADAYIZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Psaki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu krizi, Ukrayna sınırları boyunca 100 bin Rus askerini yığarak çıkarttı. Buna Rus güçlerinin yakın zamanda ortak tatbikatlar için Belarus'a gönderilmesi ve Ukrayna'nın doğu sınırında ek tatbikatlar yapılması da dahil" ifadelerini kullandı. Psaki, "Açık konuşayım, bu son derece tehlikeli bir durum. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırı başlatabileceği bir aşamadayız. Bakan Blinken'in (Cenevre'de) yapacağı şey, ileriye dönük diplomatik bir yol olduğunu çok net bir şekilde vurgulamak" dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayan Psaki, Rusya'nın "ağır ekonomik yaptırımlarla" karşılaşacağını ifade etti.

(İHA)

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Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" - Son Dakika
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