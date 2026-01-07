Beyazıt Öztürk'ten Tarkan'a Davet - Son Dakika
Beyazıt Öztürk'ten Tarkan'a Davet

07.01.2026 11:10
Beyazıt Öztürk, 'Beyaz'la Joker' programında Tarkan'ı konuk etmeyi umduğunu esprili bir şekilde iletti.

KANAL D ekranına 'Beyaz'la Joker' ile iddialı bir dönüş yapan Beyazıt Öztürk'ten Tarkan'a çağrı geldi. Yıllarca Megastar'ı Beyaz Show'a konuk etmek için uğraşan ünlü şovmen, bu kez 'Joker' hakkını kullandı. İlk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen programın başarısının keyfini çıkaran usta televizyoncu, Tarkan'a esprili bir mesaj iletti. Formatı onun için değiştirdiği şakasını yapan Öztürk, 'Tarkan için değiştirdim programı. Hani ötekine gelmedi, acaba buna gelir mi diye bir şeyim var' sözleriyle hem güldürdü hem de Megastar'ı Beyaz'la Joker'e davet etti.

'HEP KENDİLERİ GELDİLER'

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un gedikli konukları Kubat, İrem Derici, Bülent Serttaş ile birlikte jürilik yaptığı Murat Boz'un kendisine yolladığı mesajlar hakkında da konuştu. "Ben onları hiç çağırmadım, hep kendileri geldiler" şakası yapan ünlü şovmen, "Hiçbirine 'gelin' demedim. Zaten o kadar çok geldiler ki bir ara programa benden çok gidip geliyorlardı. Ben kendi programıma o kadar gitmedim" diyerek dostlarına takıldı.

'İÇİMDE NE VARSA ONU ANLATTIM'

"Beyaz'la Joker"in ilk bölüm itibarıyla izleyicinin sevgisini kazanmasına da değinen Öztürk, bunu izleyiciyle 26 yılda kurduğu bağın doğal bir sonucu olarak değerlendirdi. "Ben hiçbir zaman suni bir şey anlatmadım" diyen ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: İçimde ne varsa, kafamda ne varsa, cebimde ne varsa onları anlattım. Ben onlara saygı gösterdim, onlar bana saygı gösterdiler. Bugünü bulduk. İyi ki varlar.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle 8 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.