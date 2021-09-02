Beydağ'ın kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinin kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

Program kapsamında, Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi önünden tören alanına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tören alanında konuşma yapan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, 2 Eylül tarihinin bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir ders verildiği gün olduğunu dile getirdi.

Yılmazlar, bugünün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk milletinin Beydağ'da ateşle imtihan olduğu gün olduğunu ifade etti.

Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu da çok renkli bir festival ve kurtuluş etkinliği düzenlendiğini, ilçe halkının zafer heyecanıyla festival coşkusunu birlikte yaşadığını dile getirdi.

Törende Ödemiş'ten gelen Efeler, zeybek gösterisi yaptı, Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı konser verdi.

En iyi inciri üretenlere altın hediyesi

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 29. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali de açıldı.

Festivalde 18 incir üreticisinin katılımıyla düzenlenen en iyi incir yarışmasında jüri değerlendirme yaptı.

Bu yıl en iyi inciri üreten Ersin Yaylan 1. olarak Reşat altınla ödüllendirildi. 2. olan Raşit Karakulak yarım altın kazanırken 3. olan Taşkın Yüksel çeyrek altın kazandı.

Dereceye giren üreticilere hediyeleri Kaymakam Kadiroğlu, Başkan Feridun Yılmazlar ve İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mesut Ertekin tarafından takdim edildi. Törenin sonunda Kaymakam Kadiroğlu ve Başkan Yılmazlar, zeybek oynadı.