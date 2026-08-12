Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz’da Yavuz Özgül ile Osman Ş. arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cami önünde devam eden kavgada 61 yaşındaki Osman Ş., 55 yaşındaki Yavuz Özgül’ü bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz’da Yavuz Özgül ile Osman Ş. arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cami önünde devam eden kavgada 61 yaşındaki Osman Ş.,  55 yaşındaki Yavuz Özgül’ü bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Ş., olay yerinin 25 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırıda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde, "Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum" dediği öğrenildi.

CAMİ ÖNÜNDE 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, saat 15.15 sıralarında Paşabahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özgül ile Osman Ş. arasında parkta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cami önünde karşılaşan ikiliden Osman Ş., Özgül’ü boyun, göğüs ve koltuk altı olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan Özgül, sağlık ekiplerince Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yavuz Özgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

KAÇAMADAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman Ş.’yi caminin yaklaşık 25 metre ilerisinde yakaladı. Saldırıda kullanılan bıçak da olay yerinde ele geçirildi.

BIÇAĞI BANKTA BULMUŞ

Şüpheli Osman Ş., emniyetteki ifadesinde, “Diyabet hastasıyım. Yavuz Özgül ile samimiyetim ya da husumetim yok. Paşabahçe Parkı’nda oturduğum sırada Yavuz Özgül bana ve yanımdaki arkadaşıma laf attı. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Olayın büyümemesi için parktan ayrılarak cami önüne geldim. Yavuz Özgül dükkanları gezerek bıçak aradı, ardından yanıma geldi. Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"KARŞILAŞTIĞI GİBİ BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI"

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, Osman Ş.’nin Yavuz Özgül ile karşı karşıya geldiği sırada sağ arka cebinden bıçak olduğu değerlendirilen cismi çıkardığı tespit edildi. İncelemede, Osman Ş.’nin Özgül’ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı; Özgül yere düştüğü sırada bıçağı fırlattığı ve bıçağın Özgül’ün sağ koltuk altına saplandığı belirlendi.

Yavuz Özgül’ün ‘Diğer kazalar’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından kaydının bulunduğu, Osman Ş.’nin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

İstanbul, Hastane, Cinayet, Saldırı, Beykoz, Polis, Olay, Cami, Son Dakika

Son Dakika Beykoz Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmail Aydemir İsmail Aydemir:
    Allah akıl fikir versin cümlemize ülkemizin yaşlısıda gencide sıyırdı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Ak Parti Sözcüsü Çelik’ten ’çerçeve yasa’ mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu
Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nın kadrosu resmen dağıldı Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nın kadrosu resmen dağıldı
Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!
Galatasaray’ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Ortalığı sallayan kare Gerçek bambaşka çıktı
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:23
Görünce ağzı açık kaldı Geceye damga vuran görüntü
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü
10:17
Tadic’ten asist, Emre Mor’dan gol NEC Nijmegen play-off biletini aldı
Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
10:07
Dusan Vlahovic geliyor İmza töreninin saati bile belli oldu
Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:17:45. #7.12#
SON DAKİKA: Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.