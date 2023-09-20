İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 20.09.2023 10:10

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 yıl önce öldürülen Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi ve iki kişi, kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırıda araçta bulunan emekli polis memuru ise hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde içerisinde 2 yıl önce öldürülen Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'un yeğeninin de bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda araçta bulunan emekli polis memuru hayatını kaybederken, Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi ve diğer iki kişi yaralandı.

OTOMOBİLE 19 MERMİ İSABET ETTİ

Dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde, 2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memurları Yılmaz Demir, Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov'un bulunduğu seyir halindeki otomobil, kimliği belirsiz şahıslarca kullanılan başka bir araç tarafından takip edildi. Bir süre sonra şahıslar, giden otomobilin yanına gelerek araca yandan defalarca ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan ve 19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Daha sonra şüpheliler, araçları ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yer: İstanbul! Öldürülen Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 3 yaralı

ARAÇTAKİ 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurşunların hedefi olan araçtaki bir emekli polis Yılmaz Demir hayatını kaybederken Kurbanovi, Acermen ve Orujov yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybeden emekli polis Yılmaz Demir'in cenazesi ise ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Saldırıda etrafa saçılan yirminin üzerinde mermi kovanı bulunurken mermilerden biri cadde üzerindeki bir işyerinin önünde park halindeki aracın camına isabet etti. Polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek yolu bir süre kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

Yer: İstanbul! Öldürülen Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 3 yaralı
Nadir Salifov

NADİR SALİFOV DA ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya'da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalanmıştı.

Nadir Salifov'un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran 'Lotu Quli' mafyasının liderliğini yapıyordu. Azerbaycan'da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı ve uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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