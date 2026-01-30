Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde yer alan bir sitenin girişinde saat 02.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ART ARDA ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, site önüne gelen maskeli şüpheli, girişte görevli özel güvenlik görevlisine art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği M.F.Ö. (48) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan M.F.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şüphelinin M.F.Ö. ile kişisel husumeti bulunduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Olay yerinde delil çalışması yapan ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili açıklama yapmadı. Saldırının ardından site girişinde kurşunların isabet ettiği alanların afiş ve bayraklarla kapatıldığı görüldü.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik görevlisinin ağır yaralandığı silahlı saldırı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin site girişine kadar gelerek güvenlik görevlisini hedef aldığı ve art arda ateş açtığı anlar yer alıyor.