Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor - Son Dakika
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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor

31.05.2022 17:51

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk üç gününde, yurt içinden ve dışından sanatın seçkin isimlerini İstanbullularla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk üç gününde, yurt içinden ve dışından sanatın seçkin isimlerini İstanbullularla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Demircan, kültür yollarının ve bu rotalarda festivaller düzenlenmesinin şehirleri bir bütün olarak anlatma gayretiyle ortaya çıktığına işaret ederek, İstanbul'un dünyanın sayılı kültür başkentlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Festivalin, İstanbullulara konserlerden sergilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimleri ve açık hava konserlerine kadar dopdolu bir program sunduğuna dikkati çeken Demircan, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, ilk üç gününde katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 12 Haziran'a kadar sürecek ve 7'den 70'e toplumun tüm kesimine hitap edecek festivalimize tüm İstanbulluları bekliyoruz." dedi.

"Bu festivaller ülkemizi yurt dışında tanıtmak için bize verilmiş bir imkan"

Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de TGA ile yurt dışındakilere Türkiye deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını kaydederek, "Mümkün olduğu kadar fazla ülkeye, topluma ve coğrafyaya ulaşmalıyız ki müşteri çeşitliliğimiz artsın. Hem ürün hem de pazar çeşitliliği açısından ülke olarak çok şanslıyız. Burada da kültür sanat çok önemli. Ülkemize gelenlere ülkemizin güzelliklerini ve zenginlikleri göstermenin en önemli yolu da kültür ve sanat. Dolayısıyla bu festivaller, ülkemizi yurt dışında tanıtmak için bize verilmiş bir imkan." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından 60'a yakın medya mensubunu da festivalleri takip etmeleri için ağırladıklarını anlatan Lokmanhekim, bu kişilerin Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri hakkında kendi ülkelerinde yapacağı yayınların da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde opera, bale, konser, sergi ve gezi gibi 30 ayrı kültür sanat içeriğinden oluşan çalışmaların sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Bir festival gününde AKM içindeki 10 farklı mekanda etkinliklerin devam ettiğini belirten Buharalı, AKM'nin bu festivalin çıkış noktası olduğunu, festivallerin gelecek yıllarda gelişerek devam etmesinin ülke tanıtımına ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

12 Haziran'a kadar devam edecek

Festival, ilk üç gününde önemli etkinliklere sahne oldu.

Yunan şarkıcı Glykeria, 28 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı.

Türk müziğinin sevilen isimleri Mazhar Alanson, Yedinci Ev, Selin Geçit, Emir Ersoy, Samida ve Koliva, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için özel olarak kurulan AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde festival heyecanını Taksim Meydanı'na taşıdı.

Dünya prömiyerini geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapan Sinan Operası, 29 Mayıs'ta yeniden seyircilerin karşısına çıkarak heybetli Osmanlı mimarının görkemli yaşamını sanatseverlerle buluşturdu.

AKM'den Galataport'a uzanan 4,1 kilometrelik Beyoğlu Kültür Yolu rotası üzerinde gerçekleşen festival, 12 Haziran'a kadar yerli ve yabancı 4 bin 953 sanatçının katılacağı, 40 mekan ve 62 salonda 1500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanatın seçkin isimlerini ağırlıyor

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Kaynak: AA

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