İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı

İstanbul\'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
08.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bebek, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede minik bebekten acı haber gelirken; anne ve bakıcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Beyoğlu'nda 6 aylık bebek Melisa D., iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Kenyalı anne ve bakıcıyı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve 2022 yılında Türkiye'ye gelen Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 6 aylık bebek Melisa D.'yi annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa D., ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Melisa D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YANINA GELDİĞİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, baba Deniz D.'nin eşiyle evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi. Anne Lindah Nyamoıta S.'nin işe gideceğini söyleyerek bebeği bakıcı Isha K.'ye bıraktığı, bakıcının ifadesinde bebek Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi.

ANNE VE BAKICI TUTUKLANDI

Anne Lindah Nyamoıta S.'nin ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını söylediği öğrenildi. Baba Deniz D. ise, yaklaşık 1 haftadır anne ve çocuğu görmediğini belirtti. Olayla ilgili babanın ifadesi tanık olarak alındı. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Lindah Nyamoıta S. ile bakıcı Isha K. çıkarıldıkları mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Bebek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:09:51. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.