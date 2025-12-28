"Sevgilime sarkıntılık yapıyor" dedi, cam bardakla boğazını kesti - Son Dakika
"Sevgilime sarkıntılık yapıyor" dedi, cam bardakla boğazını kesti

28.12.2025 10:21
Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Abdullah Kemal D. kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla Ömer G. isimli kişiye saldırdı. Cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan tutuklanırken dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda Kamer Hatun Mahallesi'nde yer alan bir eğlence mekanında 25 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde eğlence mekanına giden Ömer G. eğlenmeye başladı. Bir süre sonra mekandaki bir kişi, kendisine cam bardakla saldırdı.

BARDAKLA BOYNUNDAN YARALADI

Kavga çıkması üzerine Ömer G., kendisine saldıran kişi tarafından kafa atılarak darbedildi. Bardakla saldırıya uğrayan ve boynundan yaralanan Ömer G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ"

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın Abdullah Kemal D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini, ardından kendisine saldırdığını ve elindeki bardağın kırılarak elini kestiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah Kemal D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 340856 340856:
    böyle mekanları kapatın. güvenlik sıfır. bı müzikle para kazanıyorlar. ultra güvenlik almak şart. sonucda hepsi sarhoş kim kime dum Duma ortam. 42 4 Yanıtla
  • Atalay k Atalay k:
    Mutlu olacağı yere gitmiş 23 4 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Kız arkadaşınla orada ne işin var puşt? Oralar belli zaten neden gidildiği? Senin ne işin var? Şimdi siktir git içerde Sevgilinde gitsin başkasına 20 3 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    haddini bildirmiş 5 7 Yanıtla
  • emre123456789 emre123456789:
    tamam isde. şimdi içeri girdin sevgiline sevgili çok olur adam öldürmeye. ceza alır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
