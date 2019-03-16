Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Kar Yağışı

Beypazarı'nda Kar Yağışı

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Karaşar ve Kırbaşı mahallelerinde etkisini gösterdi.

Karayolları yetkilileri, Beypazarı- Bolu Kıbrısçık ilçesi bağlantı yolu olarak bilinen kara yolu ile Nallıkaşı bölgesinden itibaren 1650 rakımlı Burgaz, Ahlatlık ve Kumocağı geçitleri ve Karagöl yaylası arasında kalan 12 kilometrelik yolu kullanacak sürücülere dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Karayolları Beypazarı 43 Şube şefliği ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:50 Kaynak: AA

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