Beypınar Köyü'nde Çocuklara Kızak Hediyesi

09.01.2026 12:50
Sivas'ta çocuklar, el yapımı tahta kızaklar ile kaymanın keyfini çıkardı, sevinçleri arttı.

SİVAS'ta merkeze bağlı Beypınar köyünde, eğitim gören çocuklara, Sivas Turizm Derneği'nin katkılarıyla el yapımı tahta kızaklar hediye edildi. Kızaklarına kavuşan çocuklar, köydeki rampa yolda kaydı.

Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve Başıbüyük, Onbaşı ve Kızılca köylerine de taşımalı eğitim veren Beypınar Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki çocukların köyde naylon poşet, bidon gibi kendi imkanlarıyla kaydıkları görüntüler üzerine, Sivas Turizm Derneği çalışma yaptı. Valiliğin de desteğiyle kentteki bir firma tarafından okuldaki 72 çocuğa el yapımı tahta kızaklar hazırlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dernek başkanı Hakan Bakar ile köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul bahçesinde kimi yöresel kıyafetler giyen çocuklara kızakları hediye edildi.

'SEVİNÇLERİNİ ARTIRALIM İSTEDİK'

Vali Şimşek, açıklamasında, "Okulumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımız çok bilinçli, öğretmenlerimiz çok gayretli ve bunun neticesinde de güzel başarılar gelmiş ve birçok kupayı kazanmışlar. Bizler de onları ödüllendirmek istedik. Onlara birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikre, geçen gün çocuklarımızın poşetle, çanta ve leğen üzerinde kayması neden oldu. Medyadan görmemizle başladı. Bu görüntü buraya gelmemize vesile oldu, gülümsetti. Bizler istedik ki onların sevinçlerini daha da arttıralım, sevinçlerine ortak olalım. Bu vesileyle buraya geldik, kızakları dağıttık. Ben bu kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yine buna vesile olan dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu aslında sadece kızak dağıtma değil, toplumumuzun yardımlaşmasının, birlikte hareket etme duygusunun da en güzel göstergesi. Bu vesilelerle toplumumuzdaki yardımlaşma ve dayanışma duygusu daha da artıyor. Hayırseverlerimiz her fırsatta bu birlikteliğimizin daha da artması için harekete geçiyorlar. Teşekkür ediyorum hayırseverlerimize. Çocuklarımıza da kızakları güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kızaklarına kavuşan öğrenciler de okul yakınındaki rampa yolda toplu halde kayarak yeni kızaklarının keyfini çıkardı. Çocuklar, yetkililere teşekkür ederek, "Önceden naylon poşetlerle, torba ve bidonlarla kayıyorduk. Şimdi kızaklarımız oldu ve çok mutlu olduk" dedi.

Programın sonunda çocuklara sucuk-ekmek de ikram edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Sivas, Son Dakika

