Beyşehir Gölü'nde "Sudak Balığı" yakalama yarışması

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kıyıları düzenlenen "sudak balığı yakalama yarışması" kapsamında Türkiye'nin dört bir ilinden ilçeye gelen amatör sportif olta tutkunlarını buluşturdu.

Beyşehir Gölü'nün Gölyaka Mahallesi, Pereme mevkisindeki sahilde "Sudak Balığı" yakalama yarışması düzenlendi. Amatör olta balıkçıları en büyük sudak balığını yakalayabilmek için mücadele verdi. Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında amatör avcılar göl kıyısında bir araya geldi. Amatör avcılar, en büyük sudak balığını yakalayabilmek için tatlı sulara oltalarını bıraktı. Bazı olta tutkunları ise kıyının hemen karşısında bulunan İğdeli Ada sahillerinde suya olta attı. Karşı kıyıdan adaya olta tutkunlarının geçişi bölgedeki motorlu balıkçı tekneleri sayesinde gerçekleştirildi. Olta tutkunları iki gün süren etkinlik kapsamında yarışmadan önce tanıtım amaçlı olarak Beyşehir Gölü'nde düzenlenen tekne turuna katıldı, yörenin tarihi mekanlarını ziyaret etti, gece de kıyıda çadırlarda kamp kurdu. Düzenlenen kamp ateşi etkinliğine katıldı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından ise dereceye giren isimlere düzenlenen törende ödül ve hediyeleri verildi.



Yarışmaya 11 ilden gelen avcılar katıldı



AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal, bu yıl 8'incisini düzenledikleri etkinliği ilk kez Beyşehir Gölü'nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmaya Türkiye'nin 11 ilinden gelen aralarında engelli ve çocukların da olduğu olta tutkunu 78 katılımcının iştirak ettiğini anlatan Bal, "Sadece Konya değil, Kars'tan, Adıyaman'dan, Adana'dan, İzmir'den, Eskişehir'den, Bursa'dan, Karaman ve Aksaray gibi çok farklı illerden çok sayıda olta tutkunu katılımcılarımız oldu aramızda. Burada çok farklı ve neşeli bir ortamda etkinliği düzenledik. Amacımız hem bu bölgenin tanıtımını yapmak hem de bu bölgenin yaşadığı bazı sıkıntıları dile getirebilmekti. Yoğun da bir ilgi oldu, çocuklarımız, engelli yarışmacılarımız da katılım gösterdi. Farklı yaşlardan erkek ve bayan katılımcılarımız oldu. Amacımız, burada yarışma çerçevesinde oltayla yakalanan balığı sadece tutmak değil, onları dokunuşu yapıp, ölçümünü ve tartımını gerçekleştirdikten sonra canlı olarak tekrar ait olduğu tatlı sulara bırakmaktı. Katılımcılarımız kilometrelerce öteden balığı yakalamanın yanı sıra, o yakaladıkları balığın dokunuşunu hissetmenin hazzına, heyecanına varmak istiyordu. Zaten hepsi de doğaya ve çevreye saygılı insanlar, ihtiyacı kadar balığı alıkoyan insanlar, balığı yakalıyorlar, ölçümlüyorlar, tartıyorlar, bundan mutluluk duyuyorlar. Tekrar yaşam alanlarına bırakıyorlar. Yani dertleri et değil, bunu bir spor olarak görüyorlar" diye konuştu.



Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt da, Beyşehir Gölü kıyılarında böyle bir ulusal amatör olta yarışmasının ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Kooperatif olarak talepte bulunmamız üzerine bu organizasyonu gerçekleştiren federasyonumuz ile derneğimize ve bu konuda bizlere her türlü destek ve katkıları veren sunan bakanlığımıza ve Beyşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Beklenenin de üzerinde bir katılım oldu yarışmaya. Amacımız, Türkiye'nin saklı cenneti olarak Beyşehir'i daha nasıl iyi tanıtabiliriz idi. Bundan sonra da bu organizasyonun devamını diliyoruz. Düzenli bir şekilde her yıl yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Her türlü sosyal etkinliğe desteğimiz bundan sonra da devam edecek"



Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz da, yarışma kapsamında Türkiye'nin dört bir köşesinden Beyşehir'e gelen tüm katılımcıları göl kıyılarında çok güzel bir coğrafyada ağırlamanın memnuniyetini ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ağmaz, belediye olarak yörenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunan her türlü sosyal etkinliğe bugüne kadar verdikleri desteğin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.



Yarışmaya katılan olta tutkunları da içerisinde çok sayıda ada bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kıyılarında bir araya gelip olta atmaktan duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.



Etkinliğe, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal, Başkan Yardımcıları Ali Kömbe, Tayyar Çelik, Abdullah Aslan, Federasyon Genel Sekreteri Necdet Kara, KAOBDER Başkanı Osman Uyar, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Gölyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Kurnaz, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, amatör olta avcıları, vatandaşlar katıldı. - KONYA

