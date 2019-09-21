Son Dakika Haberleri: Beyşehir'in Şeker Fasülyesi başkentte görücüye çıktı
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Beyşehir'in Şeker Fasülyesi başkentte görücüye çıktı

46 dakika önce

Beyşehir ilçesinin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasülyesi, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde açılan stantta görücüye çıktı.

Beyşehir'in Şeker Fasülyesi başkentte görücüye çıktı, System.String[]

Beyşehir ilçesinin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasülyesi, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde açılan stantta görücüye çıktı.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede, Beyşehir'in Akçabelen Mahallesi'nde yetiştirilen Şeker Fasülyesi'ni açılan stantta tanıttıklarını belirtti.

Ünüvar açıklamasının devamında, şunlara yer verdi:

"Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan stantta tanıtımını yaptığımız (Akçabelen Çetmi) Şeker fasulyemizi zirveye katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçilere fasulyemizin üretim aşamaları ve özellikleri hakkında bilgiler verdik. Mahallemizde üretilen ve ilçemizin tek coğrafi işarete sahip olan şeker fasülyesinin hak ettiği yere ulaşması, tüm Türkiye'ye ve buradan da tüm dünyaya tanıtılması amacıyla burada düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Zirvenin düzenlenmesinde bizlere stant desteği sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e, maddi ve manevi katkı ve destekleri için Beyşehir Ticaret Odamıza, proje koordinatörlüğümüzü üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Akçabelen, Beyşehir, Ankara, Çetmi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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