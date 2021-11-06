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BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI - Son Dakika

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

06.11.2021 21:17

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici(44), tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel(42), gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici(44), tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel(42), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve bir yıl önce evlenen İlknur Gökay Tuncel, önceki akşam iş çıkışı evine gittiği sırada Fatih Caddesi üzerinde önceden tanıdığı ve kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Selçuk Gezici, tarafından önü kesildi. Gezici, Tuncel'i 3 bıçak darbesiyle öldürürken, kendisini de bıçakla yaralayıp, tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Tuncel için bugün çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye çalışanlar, Tuncel'in eşi Caner Tuncel, ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Gerenli, burada yaptığı konuşmada, artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Çalışma arkadaşımızı, canımızdan bir parçayı kaybettik. Bitmeyen kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne ve nefret diline karşı sessiz bir haykırıştı suskunluğumuz. Artık susmayacağız. 4 Kasım perşembe akşamı hepimizi derinden yaralayan, yüreklerimizi dağlayan haberle sarsıldık. Belediyemizin gülen yüzü, iyilik meleği İlknur arkadaşımız, bir erkek tarafından canavarca katledilerek yaşamdan koparıldı.Hep televizyonlarda gördüğümüz, üzüldüğümüz, 'yeter' diye haykırdığımız kadın cinayetleri bugün bizim de canımızı hayattan aldı. Artık kelimeler tükendi. Kadına karşı şiddet artık son bulsun. İlknur ve onun gibi hayatının baharında, erkekler tarafından yaşamdan koparılan kadınları artık koruyalım. Biz İlknur'umuzu koruyamadık. Daha kaç kadının yaşamdan koparılması seyredilecek? Artık bu cinayetleri durdurmak için, bu sosyal buhranı bir an evvel sonlandırmak için yetkililer harekete geçmeli. Daha birkaç gün önce bizlere güler yüzüyle 'günaydın' diyen, bulunduğu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde insanlara büyük bir mutlulukla yardım eden İlknur'umuz artık yok. Artık yeter. Kadınların özgürce, korkmadan yaşadığı bir ülke istiyoruz. İstediğimiz çok bir şey değil. Kadınıyla erkeğiyle, herkesin birbirine saygı duyduğu, herkesin birbirinin özgürlüğünü tanıdığı, özgürce nefes alınacak bir ülke istiyoruz. Bu nedenle her geçen gün iliklerimize kadar hissettiğimiz şiddetin ve nefret dilinin son bulması için geçici düzenlemeler değil, devrim niteliğinde kalıcı sosyal politikaların ve toplumsal dönüşümün hayata geçmesini istiyoruz. Ben buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Ne olursunuz özellikle erkek çocuklarınızı sevgiyle, kadın ve erkeğin eşit olduğu bilinciyle yetiştirin. Geçmişte, 'Benim oğluma en iyisi layık', 'Aslan oğlum', 'Erkektir ne yaparsa yeridir' zihniyetiyle yetiştirdiğiniz çocuklar büyüdüğünde İlknur ve hayatının baharında nice kadını yaşamdan koparıyor. Sizin 'Aslan oğlum' diye ataerkil zihniyetle yetiştirdiğiniz çocuklar kendisinin kadınlar üzerinde hakkı olduğunu düşünüyor."

Belediye önündeki törenin ardından İlknur Gökay Tuncel'in cenazesi cenaze aracı ile yaklaşık 500 metre mesafede Sokullu Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze aracının arkasından yürüyenler kadınlar, 'Kadın cinayetine son. Öldürülüyoruz artık yeter' yazılı pankart ile 'İsyandayız','Yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Camide kılınan cenaze namazına AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İlçe Kaymakamı Salih Yüce ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlknur Gökay Tuncel'in eşi Caner Tuncel ile diğer yakınları gözyaşları döktü. Tuncel, cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Lüleburgaz, Hisarcık, Cenaze, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN İLKNUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI - Son Dakika
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