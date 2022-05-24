Biden, "geçici moda değil" dediği Quad'ın gelişmesini umuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, "geçici moda değil" dediği Quad'ın gelişmesini umuyor

24.05.2022 06:58
Biden, "geçici moda değil" dediği Quad'ın gelişmesini umuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumunun, "geçici bir moda olmadığını" ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumunun, "geçici bir moda olmadığını" ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğunu kaydetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" Liderler Zirvesi düzenleniyor.

ABD Başkanı Biden, Avustralya'nın yeni Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılacağı zirvede bölgesel politikalar ele alınacak.

Zirvenin basına açık bölümünde konuşan ve "Quad iş birliğinin önemine" dikkati çeken Biden, oluşumun "geçici bir moda olmadığını ve yıllar içerisinde gelişmesini umduğunu" söyledi.

Zirvede, "Mutlakiyete karşı demokrasinin nasıl başarılacağının" ele alınacağını kaydeden Biden, Hint-Pasifik'te dost demokrasilerle, ortak değer ve vizyonlarını koruyacaklarını vurguladı.

Kişida'dan ASEAN çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, "Quad güven ve kararlılığının bölgedeki demokrasilere güç verdiğini" belirterek, ortak hedefin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" olduğunu dile getirdi.

Anthony Albanese de yeni Avustralya hükümetinin, "daha güçlü ve daha dirençli Hint-Pasifik için Quad'a desteği sürdüreceğini" belirterek, "partnerliğimiz demokrasi, hukukun üstünlüğünü temel alıyor" dedi.

Ev sahibi Başbakan Kişida ise, Rusya- Ukrayna krizine benzer şekilde, Hint-Pasifik bölgesinin "saldırı eylemlerinden kaçınması gerektiğini" kaydetti.

Quad'ın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefine bağlılığının önemini vurgulayan Kişida, oluşumun, acil bölgesel sorunlarda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle de çalışması çağrısı yaptı.

Albanese'ye espri

Öte yandan ülkesindeki genel seçimleri hafta sonu kazanan Albanese'nin, hemen göreve başlayıp, ilk uluslararası toplantısına dahil olması da liderler arasında espri konusu oldu.

Bu duruma gülümseyerek anlatan Biden, "Başbakan Albanese, sizi ilk Quad toplantınızda ağırlıyoruz. Yemin ettiniz, uçağa bindiniz. Eğer ki uyuya kalırsanız, sorun değil." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: 'Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın' ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: 'Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın' ABD, Japonya dahil 13 ülkeyle 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni başlattı ABD, Japonya dahil 13 ülkeyle 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni başlattı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Joe Biden, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, 'geçici moda değil' dediği Quad'ın gelişmesini umuyor - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 07:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, "geçici moda değil" dediği Quad'ın gelişmesini umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement