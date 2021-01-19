- Biden, yemin töreni için Washington DC'ye doğru yola çıktı - Son Dakika

- Biden, yemin töreni için Washington DC'ye doğru yola çıktı
19.01.2021 23:30
- Biden, yemin töreni için Washington DC'ye doğru yola çıktı ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yarın ki yemin töreni için Delaware'den başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.
- Biden, yemin töreni için Washington DC'ye doğru yola çıktı
WASHINGTON - ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yarın ki yemin töreni için Delaware'den başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni saatler kaldı. Biden, Delaware eyaletinde merhum oğlunun adını taşıyan Binbaşı Joseph R. "Beau" Biden III Ulusal Muhafız Merkezi'nde yaptığı veda konuşmasının ardından başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.
Biden ve eşi, yarın yapılacak olan yemin töreni öncesi başkentte bulunan Beyaz Saray'ın karşısındaki tarihi Blair House'da akşamı geçirecek.
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