Biden yönetiminin UNRWA'ya 150 milyon dolar yardım yapması bekleniyor - Son Dakika

Biden yönetiminin UNRWA'ya 150 milyon dolar yardım yapması bekleniyor

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Biden yönetiminin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 150 milyon dolar yardım yapmasını beklediklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Biden yönetiminin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 150 milyon dolar yardım yapmasını beklediklerini söyledi. Filistinli mültecilere yardım konusunda düzenlenen çevirim içi panelde konuşan Mansur, Biden yönetimin yapması beklenen 150 milyon dolar yardımın UNRWA'nın karşı karşıya olduğu bütçe sorununa katkıda bulunacağını belirtti. ABD'nin 150 milyon dolarlık yardım fonunun bugün açıklanmasını beklediklerini ifade eden Mansur, söz konusu yardımı memnuniyetle karşıladıklarını ve detayları sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de ABD yönetiminin, Filistinli mültecilere yardımlara yeniden başlamasının "önemli bir ilerleme" olacağı değerlendirmesinde bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu. UNRWA; Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

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