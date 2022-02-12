BİGİAD'DAN BİTLİS'TE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ - Son Dakika

BİTLİS Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) üyeleri Bitlis'te kış etkinliği başlattı. 3 gün sürecek etkinlikte Bitlis'te kayak sporuna dikkat çekilecek.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Bitlisli İş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu BİGİAD üyeleri hafta sonunu Bitlis'te kayak yaparak geçirdi. 3 gün boyunca çeşitli toplantı ve etkinlikler yapan BİGİAD üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampus alanı içerisinde bulunan kayak merkezinde kayak yapıp, halay çektiler. Bitlis Girişimci İş Adamları Derneği (BİGİAD) Başkanı Kemal İnan, amaçlarının Bitlis'teki kayak sporuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. İnan, şöyle konuştu:

'BİGİAD olarak ilkini düzenlediğimiz Bitlis kış etkinliğini başlattık. İlimizde kış mevsimi çetin geçiyor. Esnaf bu dönemlerde ticaretten yakınıyor. Aslında kar bizim çok avantajlıdır. Kayak pistinin burada olması, El-Aman Hanı, merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve bir de Türkiye ve dünyada bir ilk olan bir üniversitenin içinde kayak pistinin olması da bizi buraya çekti. Bizde burada kayabildiğimiz kadar kaymak istiyoruz. Bu etkinlikle farkındalık yaratmak istiyoruz. Akşam da yemekli, müzikli programımız var. Programların geneli Mardin Şanlıurfa ve Diyarbakır'da oluyor. Neden Bitlis'te olmasın' Akşam yapacağımız programın anlamı da bir ilki gerçekleştirerek farkındalık yaratmak. BİGİAD olarak üç günlük programımız var. Herkesi buradaki kayak merkezine bekliyoruz. Burada kayak merkezi varken bizim için başka yerde kaymak yanlıştır.?

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, "Türkiye'de üniversite kampüsü içerisindeki ilk kayak merkezi olma özelliğine sahip tesisimizin başka örneği de yok. Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdik. Şu anda faal şekilde eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Farklı yaş gruplarında, özellikle öğrencilerimiz ve personelimiz tesisimizde eğitim alıyor. Burası sadece üniversiteye değil, Bitlis'e hizmet edecek. Bitlisli hemşehrilerimizde burada kayabilecek, eğitim alabilecek. Bugün önemli bir etkinlik yapılıyor. BİGİAD üyeleri burada güzel bir etkinlik düzenledi. İnşallah bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder. Burayı üniversitemiz için, hepimizin için farklı bir noktaya taşımış oluruz" dedi.

BİGİAD üyeleri kayak yapmanın yanı sıra davul zurna eşliğinde halaylar çekerek renkli bir etkinliğe imza attılar.