Bilal Erdoğan'dan 8. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel hafızaya “dokunuş”

23.05.2026 14:33
8. Etnospor Kültür Festivali, kültürel mirasın yaşayan örneklerine ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Şile Bezi Dokuma Atölyesi’ni ziyaret eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel dokuma sanatını bizzat deneyimledi. Usta dokumacılarla sohbet eden ve tezgâhın başına geçerek el alan Erdoğan’ın bu renkli ve samimi anları, festivalin en çok dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, yine unutulmaz anlara sahne oluyor. Festival alanında kurulan geleneksel el sanatları stantları, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu stantlar arasında en dikkat çekenlerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan Şile Bezi Dokuma Atölyesi oldu.

TEZGAH BAŞINDA SAMİMİ ANLAR

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, festival ziyareti sırasında Şile Bezi Dokuma Atölyesi’ne uğrayarak usta zanaatkârların çalışmalarını yakından inceledi. Dokuma tezgâhının mekanik yapısına ve üretim sürecine ilgi gösteren Erdoğan, ustaların rehberliğinde geleneksel yöntemlerle dokuma yapmayı denedi.

ERDOĞAN'DAN USTAYA TEŞEKKÜR

Kameralara yansıyan o anlarda, tezgâhın başına geçtiği sırada etrafındakilerle şakalaşan Erdoğan, dokuma konusundaki acemiliğini esprili bir dille itiraf etti. Tezgâhı kullanan usta, Erdoğan’a rehberlik ederken, ortaya çıkan uyumlu tablo festival alanında renkli görüntüler oluşturdu. Erdoğan, kendisine teknik detayları anlatan ve dokumayı uygulamalı olarak gösteren usta dokumacıya teşekkür ederek, bu tür el sanatlarının korunmasının kültürel hafıza için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

