Bilardo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu
20 dakika önce
Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
Bilardo Milli Takımı, Almanya
'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası
'nda şampiyon oldu. Türkiye
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı
, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya
ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore
'yi, finalde ise Hollanda
'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı
Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak