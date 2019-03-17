Son Dakika Haberleri: Bilardo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

Bilardo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

20 dakika önce

Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Bilardo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu, System.String[]
Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore'yi, finalde ise Hollanda'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Almanya, Dünya Şampiyonası, Spor
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