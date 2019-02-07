Son Dakika Haberleri: Bilecik İha Ekibinden Vali Şentürk'e Ziyaret

Bilecik İha Ekibinden Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bilecik ekibi Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e ziyaret etti.

Bilecik İha Ekibinden Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bilecik ekibi Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e ziyaret etti.

27 Aralık 2018 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmasından arasından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği görevine atanmıştı. İHA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Sünetci ve il muhabirleri Cem Kaan Toka, Duygu Atılgan, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu ve kenttin tarihi bakımdan ön plana çıktığı söyleyen Vali Şentürk, "Bilecik'e geldiğim günden bu yana bana ziyarete gelenlerde kent hakkında bilgi aldım. Bu şehri en büyük sorunlarının hastane, Yenişehir yolu ve trafik sorunu olduğu gözlemledim. Şuan hastanemiz kaba inşaat çalışmalarında sona gelinmiş ve çalışmalar devam ediyor İl Koordinasyon Toplantısında sonrası Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bu konunun önemini bildirdim. Trafik konusunda da kentti rahatlatacak projeler üretmemiz gerekiyor. Bunlar üzerinde de çalışmalarımız başladı" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:09 Kaynak: İHA

Aralık, İhlas Haber Ajansı, Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı Eski AK Parti'lilerin Yeni Bir Parti Kurması İçin Tek Şart Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 16:02:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik İha Ekibinden Vali Şentürk'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]