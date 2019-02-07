Bilecik İha Ekibinden Vali Şentürk'e Ziyaret
1 saat önce
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bilecik ekibi Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
(İHA) Bilecik
ekibi Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e ziyaret etti.
27 Aralık
2018 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vali atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmasından arasından İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği
görevine atanmıştı. İHA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Sünetci ve il muhabirleri Cem Kaan
Toka, Duygu Atılgan, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Bilecik'in Osmanlı Devleti
'nin kurulduğu topraklar olduğunu ve kenttin tarihi bakımdan ön plana çıktığı söyleyen Vali Şentürk
, "Bilecik'e geldiğim günden bu yana bana ziyarete gelenlerde kent hakkında bilgi aldım. Bu şehri en büyük sorunlarının hastane, Yenişehir
yolu ve trafik sorunu olduğu gözlemledim. Şuan hastanemiz kaba inşaat çalışmalarında sona gelinmiş ve çalışmalar devam ediyor İl Koordinasyon Toplantısında sonrası Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bu konunun önemini bildirdim. Trafik konusunda da kentti rahatlatacak projeler üretmemiz gerekiyor. Bunlar üzerinde de çalışmalarımız başladı" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:09 Kaynak: İHA
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